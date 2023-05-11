تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في أمريكا عند أعلى مستوى في 14 عاما

ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2009 اليوم الخميس، في أحدث مؤشر على توتر المستثمرين بشأن مواجهة سقف الديون.

وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الديون السيادية الأمريكية لمدة خمسة أعوام إلى 74 نقطة أساس، وفقا لبيانات " إس أند بي جلوبال ‏"، مرتفعة من 73 نقطة أساس في الإغلاق السابق والأعلى منذ مارس 2009.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، إن فشل رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار بشكل عاجل، قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد إلى الركود وتدمير آلاف الوظائف.

وقال دونالد ترامب، الذي يتصدر حاليا ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، إن الحزب يجب أن يطالب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، أو السماح للعجز الأمريكي عن السداد، بالتقليل من عواقب مثل هذا الحدث.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لشهر واحد بمقدار 18 نقطة أساس اليوم الخميس عند 5.705 في المائة، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن هذه القضية، كان ذلك خجولا من ذروة يوم الأربعاء عند 5.811 في المائة، والتي كانت أعلى امتداد يعود إلى 2001.