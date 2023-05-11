أوكرانيا والوضع المصرفي على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع

يطغى دعم أوكرانيا على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع الذين يجتمعون اليوم في اليابان، لكن هناك مجموعة مواضيع أخرى تنتظرهم أيضا بينها التضخم الذي لا يزال مرتفعا فضلا عن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام من المناقشات في نيغاتا "وسط اليابان"، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما "غرب" نهاية الأسبوع المقبل.

وتحضر الاجتماعات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رغم الوضع الصعب في واشنطن حيث لا تزال المفاوضات بشأن الدين العام في طريق مسدود ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل يونيو.

ولم يستبعد جو بايدن الثلاثاء إلغاء جولته المقررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تبدأ بقمة مجموعة السبع في هيروشيما، إذا ما استمر الجمود في الكونجرس بشأن الدين بحلول ذلك الوقت بحسب "الفرنسية".

ويرتقب أن تذكر يلين في مؤتمر صحافي الخميس باستعداد أعضاء مجموعة السبع "الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا" لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولتعزيز فعالية عقوباتهم ضد روسيا.

وتقول يلين حسب مقتطفات من خطابها نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية "هذا العام يتمثل العنصر المركزي في استراتيجيتنا، في اتخاذ خطوات جديدة لمنع روسيا من الالتفاف على عقوباتنا".

يمكن أن يؤدي الاجتماع في نيغاتا إلى اتخاذ إجراءات جديدة تتمحور حول دول ثالثة تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا "بدءا من الصين".



