رئيس الوزراء البريطاني: سنحتاج إلى الوقود الأحفوري في العقود القليلة المقبلة

قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى الوقود الأحفوري في العقود القليلة المقبلة.

ونقلت "بلومبرج" عن سوناك قوله للنواب اليوم في إطار أسئلة أسبوعية يتم طرحها بمجلس العموم: "ليس من المنطقي أبدا عدم الاستثمار في الموارد التي لدينا هنا في الداخل، لاستيراد الوقود الأحفوري الأجنبي، وعدم توفير فرص عمل هنا، والاستيراد بضعف انبعاثات الكربون الصادرة عن مواردنا المحلية، إنها سياسة تتسم بالجهل من الناحية الاقتصادية".

وجاءت تصريحات سوناك ردا على سؤال من جانب كارولين لوكاس، وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر.