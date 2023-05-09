تركيا: زيادة أجور العمالة الحكومية 45%

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (نحو 768 دولارا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كما تعهد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن يندرجون تحت بند العمالة الحكومية.

وأكد على أن أولويات حكومته دوما هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

