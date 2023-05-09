صندوق الشهداء والأسرى يوقع مذكرة تعاون لبناء وتمليك المساكن التنموية المستدامة



وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ممثلاً بالأمين العام طلال المعمر في مقر الصندوق اليوم, مذكرةَ تعاونٍ مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية يمثلها المدير التنفيذي الحسن المشيخي، في مجال بناء وتمليك المساكن التنموية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى بناء الحلول السكنية التنموية وتمليكها ، لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في جميع مناطق المملكة، من خلال ترشيح المستفيدين المستحقين للمساكن، والبحث عن أراضٍ صالحة للبناء بغرض إقامة مشاريع الإسكان التنموي.

وتأتي المذكرة ضمن أعمال صندوق الشهداء والأسرى والمصابين والمفقودين في ظل ما يحظى به من رعاية مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، والاهتمام بهذه الفئة الغالية التي قدمت تضحياتها في سبيل خدمة الدين والوطن.

يذكر أن الصندوق يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية في تمكين أسر وذوي المستفيدين والعملاء، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، لتوفير جودة حياة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.