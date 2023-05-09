أسهم اليابان تقفز مدعومة بنتائج قوية للشركات

صعدت الأسهم اليابانية اليوم وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات.

وقفز سهم جيه.إف.إي هولدنجز 14.5 في المائة مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات.

وزاد سهم كاواساكي كيسن كايشا 9.3 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.

وصعد المؤشر نيكاي 1.01 في المائة إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2022. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 في المائة إلى 2097.55 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر أيلول 2021.

وزاد سهما نيبون ستيل كورب وكوبي ستيل أكثر من 5 في المائة لكل منهما.

وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو.

وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية ونزل 0.54 في المائة.

