نطاق ضيق للذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم قبل بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب "رويترز" ظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2023.41 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2030.10 دولار. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الأربعاء.

وقال أجاي كيديا المدير في كيديا للسلع الأولية في مومباي إنه إذا صدر تقرير التضخم على نحو يغذي المخاوف من رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى يتراوح بين 1950 دولارا و 1920 دولارا. وتعد السبائك وسيلة للتحوط من التضخم لكن الفائدة المرتفعة تؤثر في جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

ويراهن المتعاملون حاليا بنسبة 92 في المائة على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو. وأظهر تقرير "الفيدرالي" في نيويورك أن توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين كانت متباينة في أبريل. إلى جانب البيانات الاقتصادية، يراقب المشاركون في السوق أيضا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي وسقف الديون.

أظهرت بيانات مسح "الفيدرالي" الصادرة يوم الإثنين في أحدث مؤشر أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤتي ثمارها في قطاع التمويل.

وأضاف كيديا: "إذا كانت هناك أنباء عن مزيد من الضغوط في القطاع المصرفي، فسنشهد تحرك الذهب صوب مستوى 2100 دولار". و قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الإثنين إن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار من شأنه أن يتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 25.61 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1073.23 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1548.58 دولار.



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