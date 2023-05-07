برنامج الأغذية العالمية يلغي قرار تعليق أنشطته في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلغاء تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل 3 من موظفيه هناك.

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".

وقال البرنامج في 16 أبريل، إنه أوقف مؤقتا جميع أنشطته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق، وحذر برنامج الغذاء العالمي من خطر مجاعة تطال ملايين السودانيين، إذا استمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.