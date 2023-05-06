وول ستريت مكاسب جماعية .. ناسداك يقفز 2.2 %

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم الجمعة مع قفزة لأسهم أبل بعد نتائج قوية في حين أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى متانة سوق العمل.

وهدأت نتائج أبل أيضا مخاوف المستثمرين القلقين من حدوث ركود. وكانت أسهم الشركة المنتجة لهواتف أيفون هي الدافع الإيجابي الرئيسي للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بسوق الأسهم الأمريكية.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية اليوم تسارع وتيرة نمو الوظائف في أبريل نيسان وزيادة الأجور مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 74.55 نقطة، أي 1.84% ، عند 4135.77 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 264.67 نقطة، أو 2.21 %، إلى 12231.07 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 541.01 نقطة، أو 1.63 %، إلى 33668.75 نقطة.