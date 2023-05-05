نمو الوظائف الأمريكية يدعم الدولار واليورو يهبط

قفز الدولار اليوم بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد.

وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا. وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة.

لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.

وبحسب "رويترز"، هبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الفيدرالي بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2583 دولار.