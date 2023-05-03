البنك الدولي يعلن اختيار مرشح أمريكا أجاي بانجا رئيسا له

اختار المجلس التنفيذي للبنك الدولي المكون من 25 عضوا اليوم أجاي بانجا الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد رئيسا للبنك لولاية تستمر خمسة أعوام اعتبارا من الثاني من يونيو، ليتولى خبير التمويل والتنمية المولود في الهند مسؤولية تطوير خطط البنك لمواجهة تغير المناخ وأزمات عالمية أخرى.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رشح بانجا (63 عاما) للمنصب في أواخر فبراير.

ووفقا لرويترز كان بانجا المرشح الوحيد لخلافة رئيس البنك المنتهية ولايته ديفيد مالباس الخبير الاقتصادي والمسؤول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.