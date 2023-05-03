إطلاق جولة تطوير "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم جولة تطوير القطاع، يجوب خلالها مناطق المملكة المختلفة للتعريف بخدمات التطوير التي تشمل بناء القدرات، وإسناد الخدمات، والاستثمار الاجتماعي، والتطوع، وذلك بدءاً بمحطته الأولى في منطقة الباحة في السابع من مايو الجاري.

وأوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنّ جولة تطوير القطاع التي تجوب 13 منطقة تهدف إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار مبادرات لتحديات الجمعيات في كل منطقة.

تشمل خدمات الإدارات التي تقدمها جولة التطوير خدمات إدارة الاستثمار الاجتماعي وتضم التسجيل في دورات الاستثمار الاجتماعي ووحداته، وتقديم الاستشارات في نماذج العمل، وبيان أدوات التمويل، إضافة إلى خدمة رحلة بناء الاستثمار الاجتماعي، فيما تحتوى خدمات إدارة التطوع على التسجيل في تأسيس وحدات التطوع، ورصد التحديات في المناطق، وتقديم الاستشارات، إلى جانب التسجيل في التطوع الاحترافي الذي يستهدف 1000 متطوع.

كما تشتمل خدمات الإسناد، على التمكين في أشكال الإسناد، والإسهام في التسجيل بمنصة "اعتماد"، والتقييم الأولي للمنظمات، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة لإسناد الخدمات، فيما تضم خدمات إدارة بناء القدرات، خدمة تأهيل المستفيدين في مجال بناء العقلية الاستشارية، والتسجيل في دورات بناء القدرات، وتحليل قدرات المنظمات، إضافة إلى تقديم الاستشارات وتفعيل الخدمات، وبيان الخدمات المقدمة.

وبيّن المركز أن جولة تطوير القطاع غير الربحي تستهدف تطوير وتمكين الجمعيات الأهلية، والصناديق العائلية، والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن جولة تطوير القطاع تختتم أعمالها بمحطتها الأخيرة في منطقة الرياض التي تحل فيها مساء الـ17 من يوليو المقبل.