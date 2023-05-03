الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل قرار الاتحادي بشأن الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ تحول المستثمرون للتفاؤل حيال إمكانية أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى توقف في دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 14 شهرا بعد رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة في وقت لاحق من اليوم. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة (07:15) بتوقيت جرينتش بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة. وتصدرت أسهم شركات النفط والغاز مكاسب المؤشر بارتفاعها 0.6 في المائة، متعافية من خسائرها في جلسة أمس الثلاثاء. وانخفضت أسهم شركات السيارات 0.8 في المائة. يتوقع المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل‭‭ ‬‬رفع الفائدة ربع نقطة أساس في نهاية أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية الذي يجرى على مدار يومين. ومن المقرر صدور البيان الساعة (18:00) بتوقيت جرينتش، وأن يتحدث رئيس المجلس جيروم باول إلى صحافيين لمدة نصف ساعة في وقت لاحق.