الصناعة الصينية يكتنفها التشاؤم وسط ضعف الطلب العالمي

ساد جو من التشاؤم الصناعة الصينية بسرعة مفاجئة، بعد أن تراجعت قيمة قطاع التصنيع إلى 49.2 في أبريل من 51.9 في مارس.

وأشار مؤشر "مديري المشتريات الرسمي"، الصادر عن هيئة الإحصاء اليوم الأحد، إن هذا الرقم لم يكن أضعف بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد، لكن تراجع أيضا إلى ما دون عتبة الـ50 نقطة، للمرة الأولى منذ ديسمبر، والقيم فوق 50، تشير إلى النمو والقيم تحت 50، تشير إلى تقلص الإنتاج الصناعي.

وتراجع المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي الخدمات والبناء بين أمور أخرى، إلى 56.4، في أبريل، من 58.2 في الشهر السابق، وبينما مازالت فوق نطاق النمو، كانت القراءة أيضا أضعف مما توقعه خبراء الاقتصاد.

وينظر إلى الحالة المزاجية المتدنية في الصناعة الصينية بشكل أساسي على أنها مرتبطة بالطلب العالمي، الذي يهدد بإبطاء الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بعد نهاية إجراءات "صفر كوفيد" التي فرضتها بكين، وفي الربع الأول من 2023، تجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات، ونما بنسبة سنوية 4.5 في المائة.