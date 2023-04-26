101 نقطة مكاسب الأسهم السعودية في أول تداولات بعد العيد .. محت خسائر 2022

استهلت الأسهم السعودية أول تداولاتها عقب توقفها لإجازة عيد الفطر على ارتفاع 101 نقطة بنحو 0.9 في المائة، لتغلق عند 11265 نقطة، وترفع مكاسبها منذ مطلع العام إلى 7.5 في المائة، معوضة خسائر العام السابق تقريبا، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.67 في المائة ليغلق عند 1521 نقطة. وأشير سابقا إلى سعي السوق للوصول إلى مستويات 11790 نقطة، ويبدو أن السوق تتجه نحوها حتى إن تراجعت في جلسات لجني بعض الأرباح. يأتي ذلك في ظل توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة التي كانت تضغط على الأسواق المالية والسلع، إضافة إلى ميل التوقعات بتحقيق نمو في أرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 11350 نقطة، بينما الدعم عند 11150 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11178 نقطة، وكانت أعلى عند 11265 نقطة بمكاسب 0.9 في المائة، بينما الأدنى عند 11141 نقطة فاقدا 0.19 في المائة، وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11265 نقطة رابحا 101 نقطة بنحو 0.9 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بواقع 1.2 مليون، لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 36 مليونا، إلى 215 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 19 في المائة لتصل إلى 408 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 3.73 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بـ3.41 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 2.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بواقع 1.46 في المائة، ثم "البنوك" 0.37 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بمقدار 0.31 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 10 في المائة بنحو 609 ملايين ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تهامة" بنحو 7.67 في المائة ليبلغ 25 ريالا، يليه "أسترا الصناعية" بـ6.89 في المائة ليصل إلى 68.30 ريال، وحل ثالثا سهم "الصناعات الكهربائية" 6.41 في المائة، حيث أغلق عند 40.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إم آي إس" بواقع 2.62 في المائة ليغلق عند 118.80 ريال، يليه "ساب" بـ2.46 في المائة إلى 35.75 ريال، وحل ثالثا سهم "جرير" بمقدار 2.38 في المائة ليقفل عند 164 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "سابك" بقيمة 484 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 462 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ334 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية