على خلفية ارتفاع الأسعار .. مبيعات "نستله" الفصلية تقفز إلى 24 مليار يورو

أعلنت مجموعة "نستله" السويسرية للأغذية اليوم، مبيعات أفضل من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بدعم من زيادات الأسعار لتعويض التضخم والطلب على منتجاتها الأساسية.

وسجلت الشركة التي تصنع كبسولات نسبريسو ومرق ماجي وألواح شوكولاتة كيت كات، زيادة في المبيعات بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 23.9 مليار يورو.

وارتفعت المبيعات العضوية، باستثناء تحركات العملات أو عمليات الدمج أو الاستحواذ، بنسبة 9.3 في المائة، أعلى من توقعات المحللين البالغة 7.3 في المائة، وقالت نستله إن طعام الحيوانات الأليفة، كان أكبر مساهم في النمو العضوي، بجانب نمو مزدوج الرقم في منتجات الحلويات بما في ذلك ألواح كيت كات.

وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستله، "المجموعة حققت نموا عضويا قويا في الربع الأول، حيث عملت فرقنا بجد لحماية الحجم وضمان مزيج مرن"، مضيفا "جهود تحسين المحفظة والتسعير المسؤول ساعدت على تعويض الضغوط المستمرة من عامين من تضخم التكلفة".

وتستهدف شركة نستله زيادة مبيعات العام بأكمله بنسبة تتراوح بين 6 و 8 في المائة، وقالت المجموعة أيضا اليوم إنها بصدد إنشاء مشروع مشترك لأعمال البيتزا المجمدة في أوروبا مع شركة الأسهم الخاصة "باري برتنس"، رهنا بموافقة المنظمين، وستحتفظ نستله بحصة أقلية في المشروع المشترك.