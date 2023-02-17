ما الخطأ في برامج الدردشة الآلية؟ «1 من 3»

تفيد تقارير صادرة حديثا أن شركة مايكروسوفت سعيدة بإطلاق برنامج الدردشة الآلي المطلق بالذكاء الاصطناعي ChatGPT الذي طورته شركة أوبن أيه آي الأمريكية، وهو برنامج ذكاء اصطناعي بلغة طبيعية قادر على إنشاء نص يقرأ كما لو كان إنسان هو من كتبه. ومن خلال الاستفادة من سهولة الحصول على التمويل على مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات وصناديق رأس المال الاستثماري المليارات في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي، ما أسفر عن تقنية يمكن استخدامها الآن لتحل محل البشر في مجموعة واسعة من المهام. قد تكون هذه كارثة ليس فقط بالنسبة إلى العمال، لكن أيضا بالنسبة إلى المستهلكين، بل حتى المستثمرين.

إن المشكلة بالنسبة إلى العمال واضحة، سيكون هناك عدد أقل من الوظائف التي تتطلب مهارات تواصل قوية، وبالتالي ستقل فرص العمل بأجور جيدة. سيحتفظ عمال النظافة والسائقون وبعض العمال اليدويين بوظائفهم، لكن يجب أن يتوقع العمال في المجالات الأخرى فقدان وظائفهم في أي وقت. يجب النظر إلى خدمة العملاء. بدلا من توظيف أشخاص للتفاعل مع العملاء، ستعتمد الشركات بشكل متزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي المولدة مثل تطبيق ChatGPT، لتهدئة المتصلين الغاضبين بكلمات ذكية ومطمئنة. إن تراجع معدل الوظائف للمبتدئين يعني فرصا أقل لبدء حياة مهنية ـ ما يؤدي إلى استمرار الاتجاه الذي أرسته التقنيات الرقمية السابقة.

قد يواجه المستهلكون أيضا تحديات مماثلة. قد تكون برامج الدردشة الآلية جيدة في التعامل مع جميع الأسئلة الروتينية، لكن ليست الأسئلة الروتينية هي التي تدفع الأشخاص عموما إلى الاتصال بخدمة العملاء. عندما تكون هناك مشكلة حقيقية ـ مثل توقف شركة طيران أو انفجار أنبوب في الطابق السفلي لديك ـ فأنت تريد التحدث إلى محترف مؤهل جيدا ومتعاطف يتمتع بالقدرة على حشد الموارد وتوفير الحلول في الوقت المناسب. أنت لا تريد الانتظار لمدة ثماني ساعات، لكنك لا تريد التحدث على الفور إلى روبوت محادثة بليغ لكنه معدوم الفائدة في نهاية المطاف.

في عالم مثالي، على سبيل المثال، ستظهر شركات جديدة تقدم خدمة أفضل للعملاء وتستولي على حصتها في السوق. لكن في العالم الحقيقي، هناك عديد من الحواجز التي تجعل من الصعب على الشركات الجديدة التوسع بسرعة... يتبع.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.