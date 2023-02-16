ارتفاع الرهن العقاري .. أسعار المنازل في المملكة المتحدة تتراجع لأول مرة منذ عام

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأول مرة منذ أكثر من 12 شهرا، حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى خفض الطلب في سوق العقارات، وفقا لما أظهرته البيانات الرسمية.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مكتب الإحصاء الوطني أظهر أن متوسط قيمة المنزل تراجع إلى 294 ألفا و329 جنيها استرلينيا "355 ألفا و370 دولارا" خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بانخفاض 0.4 في المائة مقارنة بنوفمبر الماضي.وما زالت أسعار المنازل مرتفعة 9.8 في المائة مقارنة بعام سابق، لكن وتيرة الارتفاع تراجعت للشهر الثاني على التوالي.وكانت البيانات قد أظهرت تراجع معدل التضخم في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي، لكنه ما زال أعلى بواقع خمس مرات عن الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا.إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أمس، أن رئيس الوزراء لا يفكر في تقديم موعد زيادة رواتب موظفي هيئة الخدمة الصحية الوطنية وغيرهم من العاملين المهمين، وذلك يعد نفيا لما ورد في تقرير إخباري سابق.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف ريشي سوناك رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالأمر.وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت أن سوناك وجيريمي هانت وزير الخزانة، يفكران في عرض للأجور، من شأنه أن يقدم زيادة للأجور بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، إلى جانب دفع مبلغ مقطوع من شأنه أن يقدم فعليا موعد زيادة الأجور إلى كانون الثاني (يناير).وخسر الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 2.5 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات التي شهدها العام الماضي، حيث أدت المطالب برفع الأجور إلى تنظيم أقوى حركة إضراب صناعي منذ أن كانت مارجريت تاتشر في السلطة.