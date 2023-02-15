الأسهم السعودية تصعد 0.7% و"أرامكو" عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم، محققة مكاسب تجاوزت 75 نقطة، ليتجه المؤشر العام صوب متوسط 20 يوم.

وقاد ارتفاع السوق سهم أرامكو السعودية بعد تسجيله مكاسب 0.8 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

أيضا دعمت البنوك من أداء الأسهم السعودية بقيادة مصرف الراجحي والأهلي وكذلك بنك الرياض.

أغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 76 نقطة أو ما يعادل 0.7في المائة عند مستوى 10573 نقطة، وبفارق 80 نقطة عن متوسط 20 يوم.

فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 4.1 مليار ريال، وأتت السيولة عبر تداول 157.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 324.1 ألف صفقة، وتركزت السيولة على مصرف الراجحي وأمريكانا ثم سابك للمغذيات الزراعية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 112 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سليمان الحبيب بعد صعود سهمها 5.2 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعدت أسهم لوبريف 3.6 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، كذلك الحال لأسهم الحفر العربية بعد تحقيقها مكاسب 1.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 98 شركة كان جاكو في الصدارة بعد تراجع سهمها 6.8 في المائة، لتنهي سلسلة المكاسب التي دامت لسبع جلسات.