بعد آسيا وأمريكا .. "نيسان" تهدف إلى جعل أوروبا سوقا رئيسا لسياراتها

تهدف شركة "نيسان موتور" اليابانية إلى زيادة مبيعات السيارات في أوروبا وجعل المنطقة واحدة من أسواقها الأربعة الرئيسة.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأحد، عن أشواني جوبتا مدير التشغيل في نيسان قوله "الشركة سترفع أوروبا إلى نفس مستوى أهمية اليابان والصين وأمريكا بعد استحواذها على حصة سوقية في المنطقة في الأعوام الأخيرة".

وكانت نيسان قد خفضت استثماراتها في أوروبا، لكنها ستغير خططها السابقة لتقليل مجموعة طرازاتها في المنطقة، وجددت الشركة مؤخرا علاقاتها التجارية مع شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو إس ايه"، وأقامت مشاريع تعاون جديدة، ومن بينها بعض المشاريع في أوروبا.

وتعتزم نيسان طرح طراز سيارة كهربائية للبيع في أوروبا، وستزيد من نسبة السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية في تشكيلة سياراتها الأوروبية إلى 98 في المائة بحلول 2026، بزيادة عن نسبة الـ 60 المائة المعلن عنها سابقا.