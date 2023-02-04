انتعاش يفوق التوقعات لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي خلال يناير

بعد تسجيل انكماش في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، في الشهر السابق، أصدر معهد "إدارة التوريد"، تقريرا، أمس، يظهر انتعاش النشاط، بأكثر من المتوقع بكثير خلال الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أن مؤشر "مديري المشتريات الخدمي"/بي.إم.آي/، قفز ليصل إلى 55.2 في يناير، من رقم معدل هو 49.2 في ديسمبر السابق عليه، حيث أن قراءة أعلى من 50، تشير إلى نمو.

وبحسب "الألمانية"، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة "مسح أعمال الخدمات" بالمعهد "على الرغم من ردود الفعل المختلفة حسب الصناعة والشركات، فإن غالبية أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن الأعمال تسير في اتجاه إيجابي".

والزيادة الأكبر من المتوقع، التي سجلها المؤشر الرئيسي، ترجع جزئيا إلى التحول الكبير في الطلبات الجديدة، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديد ، ليصل إلى 60.4 من 45.2 في الشهر السابق عليه.

وارتفع مؤشر النشاط التجاري أيضا ليصل إلى 60.4 من 53.5، مما يشير إلى تسارع وتيرة النمو.