الدولار يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والاسترليني يواصل التراجع

ارتفع الدولار بشكل طفيف اليوم ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.

كان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف في وقت لاحق من اليوم والتي قد تغير سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 في المائة.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من الفيدرالي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

لكنه ارتفع بحدة أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس، مما تسبب في تراجع اليورو، وفقا لـ"رويترز".

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 101.89. وارتفع الين الياباني قليلا مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.18 في المائة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 في المائة أمس الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 في المائة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي 0.35 في المائة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.