الأسهم اليابانية ترتفع بدعم شركات التكنولوجيا و"أدفانتست" يقفز 3.6 %

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن قفز المؤشر ناسداك الليلة الماضية، بينما أثر صعود الين على المصدرين وحد من ارتفاع المؤشر.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.2 في المائة عند الإغلاق إلى 27402.05 نقطة. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، ارتفع 51 سهما وانخفض 171 ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.

وبحسب "رويترز"، ارتفع سهم شركة فاست للبيع بالتجزئة صاحبة العلامة التجارية يونيكلو 2.53 في المائة ليعطي المؤشر نيكاي أكبر دفعة، يليه سهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد 2.93 في المائة وكذلك سهم شركة أدفانتست الذي ارتفع 3.66 في المائة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المائة إلى 1965.17 نقطة.