18.6 مليار ريال أرباح "الأهلي" في 2022 .. ارتفعت 46 %

أعلن البنك "الأهلي" السعودي تحقيق صافي ربح بلغ 18.6 مليار ريال خلال العام المالي 2022 بارتفاع 46.7 في المائة، مقارنة بأرباح سجلها عن العام 2021 بلغت 12.7 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة 18.4 في المائة، وسجل البنك ارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية 21.1 في المائة وانخفاض مصاريف العمليات الأخرى 12.4 في المائة.