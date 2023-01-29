البحث عن الفقع .. رحلة تستهوي عشاق الصحراء في شمال السعودية

تستهوي نبتة الكمأة المعروفة بـ"الفقع" هذه الأيام, عشاق الصحراء للبحث عن هذا الفطر البري الموسمي تحت الأرض بعد سقوط وتعاقب أمطار "الوسم "وارتواء الأرض.

الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت فيها نبتة الكمأة، حيث يتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد التي من علامات ظهور الفقع بجانبه، كما تشتهر بأنواع مختلفة مثل (الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي بلونه الأحمر).

ويعد "الفقع" من الأطباق الرئيسة في موائد الشتاء حيث يطبخ بأشكال متنوعة مثل الفقع مع السمن والخبز والفقع المشوي وكبسة الفقع وقصديرية الفقع وغيرها من الأطباق.

وأوضح سالم العنزي رئيس فريق تباشير الخير في المنطقة، أن أفضل أوقات لقط الفقع من الصباح الباكر وحتى الـ 11 صباحا، فيما لا يفضل لقط الفقع في أوقات الظهيرة نظرا لانخفاض الأرض ويعاد البحث بعد العصر حتى غروب الشمس.

وتصل أسعار الفقع حسب الحجم والنوع والجودة، حيث يبلغ سعر الـ 1.5 كجم، نحو 350 ريالا، وتتأثر الأسعار بحسب العرض والطلب، وفي بداية ظهور الفقع تكون الأسعار مرتفعة وتنخفض تدريجيا مع وفرة المعروض في البسطات الشعبية في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.