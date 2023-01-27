تابعة لأغنى رجل في آسيا .. احتيال صارخ يكبد «أداني» 24 مليار دولار في يوم

هبطت أسهم الإمبراطورية التجارية التابعة لجوتام أداني أثرى رجل في آسيا أمس، لتصل خسائر الأسبوع إلى 45 مليار دولار، بعد أيام على كشف شركة استثمارية أمريكية عن أنها ارتكبت عملية احتيال "صارخة".وبحسب "الفرنسية"، بعدما بدأ أداني (60 عاما) أسبوعه كثالث أثرى رجل في العالم، تراجع إلى المرتبة السابعة على قائمة "فوربس" لتعقب أصحاب المليارات بعدما خسر 24 مليار دولار في تعاملات أمس.وسجلت شركتهAdani Enterprises هبوطا نسبته 15 في المائة في بومباي بعد منتصف أمس، في تراجع قدره 508.45 روبية (6.23 دولار)، ما أدى إلى وقف تداول أسهمها تلقائيا إلى جانب خمسة من فروعها السبعة الرئيسة المدرجة في البورصة.وقال أشيش تشاتورموهتا رئيسJM Financials لأبحاث الأسهم "من الواضح أن ما جرى هو عمليات بيع ناجمة عن حالة ذعر".وذكرتHindenburg Research في تقرير هذا الأسبوع أن "مجموعة أداني" لجأت إلى تعاملات مالية غير معلنة لأطراف ذات صلة والتلاعب بالإيرادات "للمحافظة على مظهر الصحة المالية والملاءة" لدى وحداتها التجارية المدرجة في البورصة.لكن المجموعة شددت الخميس على أنها كانت ضحية هجوم "خبيث" على سمعتها من قبلHindenburg Research بينما كانت تستعد لجولة مهمة لجمع التمويل.وقال جاتين جالوندهوالا المسؤول القانوني للمجموعة في بيان: إن Hindenburg سعت إلى دفع أسهم "أداني" للهبوط.وأضاف أن "أداني" تنظر في الخطوات العقابية التي يمكن أن تتخذها بحق شركة الأبحاث في المحاكم الهندية والأمريكية.يشار إلى أن جوتام أداني، أغنى رجل في آسيا، يعتزم طرح أسهم للاكتتاب العام، في خمس شركات على الأقل تابعة له، في الفترة ما بين 2026 و2028، ما يساعد التكتل على تحسين نسب الديون وتوسيع قاعدة المستثمرين لديه.وقال جوجيشيندر سينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أداني، "ستكون خمس وحدات على الأقل جاهزة لطرح أسهمها في السوق، في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".وأضاف أن "أداني نيو أنداستريز ليميتد" و"أداني إيربورت هولدينجز ليميتد" و"أداني رود تراسبورت ليميتد" و"آدانيكونيكس بي في تي ليميتد" ووحدات المعادن والتعدين في المجموعة، ستصبح وحدات مستقلة.وتابع سينج أن شركات، مثل الشركة المشغلة للمطار، هي منصات للمستهلكين، تخدم نحو 300 مليون عميل وتحتاج إلى أن تعمل بمفردها، وتدير متطلبات رأس المال الخاصة بها لتحقيق مزيد من النمو.ويملك جوتام أداني سبع شركات وتضاعفت ثروته أكثر من مرة منذ 2008.في 2008، بدأ ظهور اسم أداني كملياردير هندي، بوجوده في قائمة "فوربس" للمليارديرات بثروة بلغت 9.3 مليار دولار. لم يمض وقت طويل حتى تضاعفت تلك الثروة لتصل إلى 50.5 مليار دولار في 2021. وفي الرابع من شباط (فبراير) هذا العام تضاعفت ثروته مجددا لتصل إلى 90.3 مليار دولار، أي عشرة أضعاف ثروته في 2008.ثم وصلت ثروة أداني إلى 146.9 مليار دولار أواخر العام الماضي.