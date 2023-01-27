"الخزانة الأمريكية": نقاشات توسيع القيود على المنتجات البترولية الروسية ستنتهي قبل موعدها

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن ثقتها في أن النقاشات الرامية إلى توسيع نطاق القيود على بيع المنتجات البترولية الروسية ستنتهي قبل الموعد النهائي القريب الذي يتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم.

وقالت يلين للصحفيين اليوم خلال رحلة في جنوب إفريقيا: "نحن في منتصف منافشات مع جميع شركائنا. لكنني متشجعة تجاه تمكننا من التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من فبراير".

وطرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي خطة أمس من شأنها تحديد سقف للأسعار يتعلق بالخدمات يبلغ 100 دولار على برميل الديزل الروسي، و 45 دولار على مجموعة مشتقات الوقود الأقل ثمنا.

ورفضت يلين ذكر ما إذا كانت هذه المقترحات مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفرض تحالف بقيادة الولايات المتحدة يضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، مجموعة من القيود على النفط الروسي الخام في الخامس من ديسمبر التي يتم تطبيقها إلى جانب عقوبات التكتل.