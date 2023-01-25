النائب العالم اللبناني يمنع القاضي البيطار من السفر

كلف النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بوضع إشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار، وبدأ مساء اليوم إخلاء سبيل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ وعددهم 17 شخصا، ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وكان عويدات أصدر اليوم قرارا قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.

وتعليقا على قرار القاضي عويدات أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وفقا لما نقلته "الألمانية" أن المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار عويدات.

وأضاف البيطار "إن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون، مؤكدا أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي.

وأشار إلى أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف".

وكان القاضي طارق البيطار قد استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات.

يذكر أن انفجارا هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص.