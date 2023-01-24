"مدن" تعتمد أول عقد استثمار أجنبي بوعد الشمال بقيمة 14 مليون ريال

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أمس، عقد إنشاء مصنع مختص في توطين منتجات الكرتون في مدينة وعد الشمال الصناعية، على مساحة 12,690 مترا مربعا باستثمارات تبلغ 14 مليون ريال، ويعد أول استثمار أجنبي في المدينة.

وسيعمل المصنع المملوك لشركة أردنية والمختص في إنتاج أطباق كرتون البيض وفق معايير بيئية معتمدة لدى "مدن"، عبر تطبيق مفاهيم إعادة التدوير، بحيث يضمن الاستغلال البيئي الأمثل للكميات القصوى من الورق والكرتون.

ويعد هذا المصنع الثاني للشركة في المدن الصناعية التابعة لمدن، إذ تمتلك الشركة مصنعا على مساحة 7 آلاف م2 في مدينة تبوك الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنا في اليوم، وباستثمارات بقيمة 12 مليون ريال.