الكويت:ارتفاع التضخم 3.15 % خلال 2022

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" في الكويت بنسبة 3.15 في المائة نهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021.

وقالت الإحصاء، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم.