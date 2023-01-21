20 % من السيارات الجديدة المبيعة في كاليفورنيا خلال 2022 كهربائية أو هجينة

تشكل نسبة 20 في المائة من السيارات الجديدة المباعة في كاليفورنيا عام 2022 مركبات كهربائية أو تعمل بنظامين، على ما أعلنت أمس سلطات الولاية التي تحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات الأمريكية، وتسعى لأن تكون في الطليعة بما يخص التحول في مجال الطاقة.

وأعلنت سلطات الولاية في أغسطس، إقرارها نصا يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن كاليفورنيا تواصل قيادة ثورة المركبات التي لا تتسبب مطلقا بانبعاثات مع سياسات استشرافية واستثمارات تشجع على الابتكار.

وبحسب "الفرنسية"، أشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية إلى أن 18.8 في المائة من السيارات الجديدة المباعة خلال عام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين. وكانت هذه النسبة تبلغ 2 في المائة فقط قبل عشر أعوام.

وتشكل ثلث السيارات المباعة مركبات من تصنيع شركة تسلا لصاحبها إيلون ماسك.

وكاليفورنيا مسؤولة وحدها عن 40 في المائة من مبيعات هذا النوع من السيارات في الولايات المتحدة، فيما تشهد حصتها في السوق نموا سريعا.

إلا أن السيارات الكهربائية لا تزال أغلى من تلك التقليدية، ووحدها مساعدة توفرها السلطات مقدارها 7500 دولار قد تمكن الشخص من شراء سيارة كهربائية.