أسعار العقارات في السعودية ترتفع 1.6 % خلال الربع الرابع من 2022

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2022 في المملكة بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الرابع 2021، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6 في المائة.

جاء ذلك في تقرير للهيئة العامة للإحصاء GASTA نشرته اليوم، ووفقا لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2021، إذ سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7 في المائة، ونظرا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام .

وعن العقارات السكنية الأخرى أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7 في المائة، والشقق بنسبة 2.2 في المائة فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4 في المائة، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وفي السياق ذاته سجل القطاع التجاري انخفاضا بلغت نسبته 0.2 في المائة متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3 في المائة، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1 في المائة، وسجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.8 في المائة.