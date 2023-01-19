تراجع أسعار المساكن البريطانية بعد ارتفاع فوائد التمويل

تراجعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي عن مستواها القياسي، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على احتمال دخول السوق مرحلة تراجع ممتدة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير أمس الأربعاء إن متوسط سعر المسكن في بريطانيا تراجع خلال الشهر الماضي بنحو 1000 جنيه إسترليني عن الشهر السابق ليصل إلى 295 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بواقع 28 ألف جنيه إسترليني عن متوسط السعر خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مؤسسات التمويل العقاري في بريطانيا القول إن إسعار المساكن وفقا لسجلاتها تتراجع باطراد منذ 4 أشهر، وهي أطول فترة تراجع للأسعار منذ 2008، مشيرة إلى أن بيانات مكتب الإحصاء الوطني تعكس أرقام المبيعات النهائية وتتأخر بعدة أشهر عن الواقع الفعلي لكنها تقدم صورة أكثر اكتمالا للسوق.

وخلال الـ 12 شهرا حتى نهاية نوفمبر الماضي زادت أسعار المساكن بنسبة 10.3 % بعد زيادتها بنسبة 12.4 % خلال الـ 12 شهرا حتى أكتوبر الماضي.

أدت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة الرئيسية في بريطانيا إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وزيادة أعباء المعيشة للأسر في بريطانيا. وذكر مكتب الإحصاء أن تكلفة تأجير المساكن وصلت خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي.

وتراجعت الأسعار المعروضة لشراء المساكن في بريطانيا خلال الشهرين الماضيين، بحسب بيانات منفصلة صادرة عن موقع العقارات رايت موف في الأسبوع الماضي، في حين أن بيانات يناير الحالي أشارت إلى عودة الطلب للارتفاع مرة أخرى.

يذكر أن بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة 9 مرات متتالية وهي أسرع دورة لزيادة الفائدة البريطانية خلال العقود الثلاثة الماضية.