أزمة الطاقة تنعش إنتاج الفحم .. مليار طن في الهند

تستهدف الحكومة الهندية إنتاج شركة الفحم الهندية "كول إنديا ليمتد" 780 مليون طن في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، بحسب بيان صادر عن وزارة الفحم. وأضاف البيان أن شركة "سينجاريني كوليرز" الهندية للتعدين تستهدف إنتاج 75 مليون طن؛ وتستهدف المناجم التجارية إنتاج 162 مليون طن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ولدى شركة الفحم الهندية "كول إنديا" ما مجموعه 290 منجما. وأنتجت شركة "كول إنديا" 513 مليون طن من الفحم حتى الآن خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن تتجاوز شركة التعدين الحكومية المستهدف المحدد عند 700 مليون طن للسنة المنتهية في 31 مارس المقبل.