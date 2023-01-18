التضخم السنوي لمنطقة اليورو يتراجع إلى 9.2% خلال ديسمبر

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في ديسمبر مثلما كان متوقعا بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق.

وأضاف يوروستات أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت 0.4 في المائة على أساس شهري فيما حققت ارتفاعا 9.2 في المائة على أساس سنوي.

وانخفضت أسعار الطاقة 6.6 في المائة على أساس شهري وسجلت زيادة 25.5 في المائة على أساس سنوي، دون 34.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق، وفقا لـ"رويترز".

ونتيجة لذلك، لم تعد أسعار الطاقة هي السبب الرئيس في معدل التضخم على أساس سنوي إذ ارتفعت 2.79 نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 2.88 نقطة مئوية.

وصعدت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 1.70 نقطة مئوية فيما استمرت أسعار الخدمات عند 1.83 نقطة.

باستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.7 في المائة على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9 في المائة.