وزيرة الخزانة الأمريكية تشدد على التواصل مع الصين بشأن المسائل الاقتصادية

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زوريخ.

وقالت يلين في مستهل لقائها لحضوري الأول مع ليو هي "وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية".

وشددت على وجوب "تبادل البلدين وجهات النظر حول كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة".

وبحسب "الفرنسية"، أبدت يلين أملها بأن يتيح اللقاء مع ليو الذي سبق أن عقدت معه اجتماعات افتراضية في ثلاث مناسبات، "التعمق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي الكلي والتمويل المناخي".

من جهته دعا ليو إلى "تواصل جدي".

ويأتي اجتماع اليوم في خضم جهود دبلوماسية حثيثة لإبقاء التوتر بين البلدين تحت السيطرة.

وأمس أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور بكين في أوائل فبراير.

وسيكون بلينكن أول وزير للخارجية الأمريكية يزور الصين منذ أكتوبر 2018 حين أجرى سلفه مايك بومبيو المعروف بانتقاداته الحادة لبكين، توقفا مقتضبا إثر محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

وكان قد أعلن عن زيارة بلينكن من دون تحديد موعد لها في نوفمبر حين التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقد أبدى الرئيسان حينها تفاؤلا حذرا بإمكان منع خروج الخلافات عن السيطرة.