جنون ماسك على «تويتر» والتفسير الإقطاعي «2 من 2»

ربما يكون ماسك الزعيم التقني الوحيد الذي كان يراقب المسيرة المظفرة لهذا الإقطاع التقني الجديد دون القدرة على عمل أي شيء. تستخدم شركة السيارات الخاصة به "تسلا" السحابة الإلكترونية بذكاء لتحويل سياراتها إلى عقد على شبكة رقمية تولد بيانات كبيرة وتربط السائقين بأنظمة ماسك. تسهم شركته سبيس إكس للصواريخ وإنتاجها من الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض المتناثرة الآن في محيط كوكبنا بشكل كبير في تطوير رأس المال السحابي للأباطرة الآخرين.

لكن ماسك الولد الشقي في دنيا الأعمال كان يشعر بالإحباط حيث افتقر إلى بوابة توصله إلى المكاسب الهائلة التي يمكن لرأس المال السحابي توفيرها له، لكن يمكن أن تكون "تويتر" الآن تلك البوابة المفقودة.

لقد أكد ماسك فور استحواذه على "تويتر" وإعلان نفسه رئيسا لها، التزامه بحماية "تويتر" باعتبارها "ساحة عامة" حيث تتم مناقشة أي شيء وكل شيء. لقد كان ذلك تكتيكا ذكيا نجح من خلاله في تحويل انتباه الجمهور إلى نقاش عالمي لا ينتهي حول ما إذا كان ينبغي للعالم أن يثق بوضع منتداه الأهم للكلمات المختصرة في أيدي قطب لديه تاريخ حافل من التلاعب بالحقيقة على المنتدى نفسه.

إن المعلقين الليبراليين يشعرون بالقلق بشأن عودة دونالد ترمب إلى "تويتر" كما يشعر اليسار بالقلق كذلك من صعود نسخة بارعة من روبرت مردوخ في عالم التكنولوجيا. يستنكر الأشخاص المحترمون من جميع التوجهات الطريقة الرهيبة في معاملة موظفي "تويتر". أما ماسك فهو يراقب الوضع بكل اهتمام وفي تغريدة كاشفة اعترف بطموحه أن يحول "تويتر" إلى "تطبيق لكل شيء".

إن "تطبيقا لكل شيء" في نظري هو عبارة عن بوابة إلى رأس المال السحابي الذي يسمح لمالكه بتعديل سلوك المستهلك واستغلال المستخدمين الذين أصبحوا في خدمة السحابة الإلكترونية كعمالة مجانية، وأخيرا وليس آخرا فرض رسوم على البائعين كشكل من أشكال الإيجار السحابي من أجل بيع بضاعتهم. لم يمتلك ماسك حتى الآن أي شيء قادر على التطور ليصبح "تطبيقا لكل شيء" ولم تكن لديه أي طريقة لإنشاء واحد من الصفر.

بينما كان ماسك مشغولا في العمل على كيفية جعل السيارات الكهربائية ذات الإنتاج الضخم مرغوبة وجني الأرباح من اقتحام مجال الفضاء الخارجي، كانت "أمازون" و"جوجل" و"علي بابا" و"فيسبوك" و"ويتشات" التابعة لشركة تينسنت، تسيطر بشكل محكم على المنصات والواجهات مع إمكانية عمل "تطبيق لكل شيء". لقد كانت واجهة واحدة فقط من تلك الواجهات متاحة للشراء.

يتمثل التحدي الذي يواجهه ماسك الآن في تعزيز رأس المال السحابي الخاص "بتويتر" وربطه بشبكة البيانات الضخمة الحالية الخاصة به مع إثراء تلك الشبكة بشكل مستمر بالبيانات التي تجمعها سيارات تسلا التي تستخدم كل طرق الأرض، إضافة إلى عدد لا يحصى من الأقمار الاصطناعية الموجودة في الجو، وعلى افتراض أنه قادر على طمأنة القوى العاملة المتبقية في "تويتر"، ستكون مهمته التالية هي القضاء على شبكة البوتات والتخلص من المتصيدين عبر الإنترنت حتى يعرف موقع "تويتر" الجديد هويات مستخدميه ويمتلكها.

لقد كان ماسك محقا عندما أشار في رسالة إلى المعلنين إلى أن الإعلانات غير ذات الصلة هي رسائل غير مرغوب فيها، لكن الإعلانات ذات الصلة هي محتوى. إن هذا يعني أن في مثل هذه الأوقات الإقطاعية التقنية، فإن الرسائل غير القادرة على تعديل السلوك هي رسائل غير مرغوب فيها، لكن تلك التي تؤثر فيما يفكر فيه الناس ويفعلونه هي المحتوى الوحيد المهم، وهي القوة الحقيقية.

إن "تويتر" كإقطاعية خاصة لا يمكنها أن تكون ساحة العالم العامة وعلى أي حال لم يكن هذا هو الهدف على الإطلاق. إن السؤال المناسب هو ما إذا كانت ستمنح مالكها الجديد عضوية آمنة في الطبقة الحاكمة الإقطاعية التقنية الجديدة.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.