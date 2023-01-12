معدل التضخم في أمريكا يواصل تراجعه .. 6.5 % خلال ديسمبر

تراجع معدل التضخم في أمريكا خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى له خلال عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية اليوم، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.5 في المائة خلال ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أصغر زيادة في الأسعار منذ أكتوبر 2021، وتباطأ بعد ارتفاعه إلى 7.1 في المائة في نوفمبر.

ويعد التضخم في ديسمبر هو التراجع السادس على التوالي، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته عند 9.1 في المائة خلال يونيو 2022.

ويتوافق معدل التضخم خلال ديسمبر مع التوقعات، بالتالي من المتوقع أن تتأثر الأسواق إيجابا كون ذلك قد يدفع الإحتياطي الفيدرالي لتخفيف حدة التشديد النقدي أو خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وسيكون الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار الفائدة مطلع شهر فبراير المقبل.