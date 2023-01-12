جنون ماسك على «تويتر» والتفسير الإقطاعي «1من 2»

إن لدى إيلون ماسك أسبابا جيدة للشعور بعدم الرضا ما جعله يشتري "تويتر" مقابل مبلغ 44 مليار دولار، فلقد لعب ماسك دورا رياديا فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وأحدث ثورة في صناعة السيارات والسفر إلى الفضاء، حتى إنه أجرى تجارب طموحة تتعلق بالتواصل بين الدماغ والكمبيوتر. إن إنجازاته التقنية الرائدة جعلته أغنى رائد أعمال في العالم، لكن مع الأسف لم تمنحه إنجازاته التقنية وثروته القدرة على الانضمام إلى الطبقة الحاكمة الجديدة لأولئك الذين يسخرون قوى رأس المال القائم على السحابة الإلكترونية. إن "تويتر" تمنح ماسك الفرصة لتصحيح هذا الوضع.

منذ أن بزغ فجر الرأسمالية كانت القوة مستمدة من امتلاك السلع الرأسمالية والمحركات البخارية وأفران بيسمير والروبوتات الصناعية وما إلى ذلك. أما اليوم فإن رأس المال القائم على السحابة الإلكترونية، أو باختصار رأس المال السحابي هو الذي يمنح مالكيه حتى الآن سلطات لا يمكن تصورها.

لو نظرنا إلى "أمازون" بشبكتها من البرامج والأجهزة والمستودعات وجهاز أليكسا العائد إليها والموجود على منضدة مطبخنا ويتفاعل معنا بشكل مباشر، لوجدنا أن "أمازون" تشكل نظاما قائما على السحابة الإلكترونية وقادرا على التحقق من مشاعرنا بشكل أعمق من قدرة أي معلن. تستغل "أمازون" من خلال تجاربها المصممة خصيصا تحيزاتنا من أجل عمل استجابات وبعد ذلك تعمل استجابات خاصة بها على استجاباتنا التي نستجيب لها مرة أخرى، ما يعني تدريب خوارزميات التعلم المعزز التي تؤدي إلى موجة أخرى من الاستجابات.

على عكس رأس المال الأرضي أو التماثلي القديم الذي يتمثل في عمل الوسائل اللازمة لتصنيع الأشياء التي يريدها المستهلكون، فإن رأس المال السحابي هو وسيلة لتعديل سلوكنا بما يتماشى مع مصالح مالكيه أي الخوارزمية نفسها التي تعمل على المتاهة نفسها من مزارع الخوادم وكابلات الألياف الضوئية وأبراج الهاتف الخلوي التي تؤدي معجزات متعددة بشكل متزامن.

إن المعجزة الأولى لرأس المال السحابي هي جعلنا نعمل مجانا لتجديد وتعزيز مخزونها وإنتاجيتها مع كل نص أو مراجعة أو صورة أو فيديو نقوم بعمله وتحميله باستخدام واجهاته، وبهذه الطريقة حول رأس المال السحابي مئات الملايين منا إلى خدم سحابيين أي إلى منتجين دون أجر، يكدحون في العقارات الرقمية لأصحابها، ويؤمنون كما اعتقد الفلاحون إبان الإقطاع بأن عملنا "صورنا وآراءنا ومشاركتها مع الآخرين" هي جزء من شخصيتنا.

إن المعجزة الثانية هي قدرة رأس المال السحابي على بيعنا هدف الرغبات التي ساعد على غرسها فينا، وقد يعتقد الناس من غير الخبراء أن "أمازون" و"علي بابا" وعديدا من مقلديهما في مجال التجارة الإلكترونية في كل بلد تشبه الأسواق الاحتكارية، لكنها في واقع الأمر لا تشبه السوق على الإطلاق ـ ولا حتى سوقا رقمية شديدة الرأسمالية، فحتى في الأسواق التي تحتكرها شركة أو شخص واحد، يمكن للناس التفاعل بحرية معقولة وفي المقابل بمجرد دخولك منصة مثل "أمازون" فإن الخوارزمية تعزلك عن كل مشتر آخر وتغذيك حصريا بالمعلومات التي يريد أصحابها أن تحصل عليها.

لا يمكن للمشترين التحدث مع بعضهم بعضا أو تكوين جمعيات أو القيام بأي تنظيم آخر لإجبار البائع على خفض السعر أو تحسين الجودة. إن البائعين كذلك هم في علاقة حصرية مع الخوارزمية ويجب أن يدفعوا لمالكها لإتمام الصفقة. إن الوسيط فيما يتعلق بكل شيء وكل شخص ليس اليد الخفية المحايدة وغير المرئية للسوق، لكن الوسيط هو خوارزمية غير مرئية تعمل لمصلحة شخص واحد أو شركة واحدة، ما يعد في واقع الأمر إقطاعية سحابية... يتبع.خاص بـ"الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2023.