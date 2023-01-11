شركة "يونيكلو" اليابانية لصناعة الملابس تزيد أجور موظفيها 40%

تصدر مالك شركة "يونيكلو" اليابانية العملاقة لصناعة الملابس عناوين الصحف، بعد تقديمه زيادة ضخمة في الرواتب لموظفي الشركة بالبلاد. وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أنه سيتم زيادة رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 40 في المائة، في آذار/مارس المقبل، ما أثار البهجة، ليس فقط بين الموظفين.

وقال هيروكازو ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة إنه يأمل في أن تحذو شركات أخرى حذو "يونيكلو" وأن تزيد الرواتب "إلى الحد الأقصى". وذكرت مجموعة "فاست ريتيلينج"، وهي الشركة الأم لشركة "يونيكلو"، أن زيادة الرواتب تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور مع موظفي الشركة في الخارج وزيادة القدرة التنافسية العالمية للشركة.

وستزيد رواتب بداية العمل لخريجي الجامعات من 255 ألف ين شهريا، إلى 300 ألف ين (نحو 1920 إلى 2260 دولارا). وستكون الرواتب الشهرية لمديري الفروع الجديدة 390 ألف ين (2942 دولارا)، بزيادة مائة ألف ين (755 دولارا). وكانت الحكومة اليابانية قد طلبت من الشركات زيادة الأجور، بسبب زيادة تكاليف المعيشة.

