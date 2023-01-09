 لمواجهة إنفلونزا الطيور .. ذبح 10 مليون طائر في اليابان

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية اليوم الإثنين أنه تم ذبح نحو 10 مليون طائر في مزارع دواجن هذا الموسم، فيما يعد رقما قياسيا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بإنفلونزا الطيور في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الوزارة قالت إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 9.98 مليون في مقاطعة اباراكي، شمال شرق طوكيو، وذلك في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود إنفلونزا الطيور.

ووفقا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن العدد القياسي السابق للطيور التي تم ذبحها بلغ 9.87 مليون في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وآذار/مارس 2021. ، وقد تم رصد 56 حالة إصابة في 23 مقاطعة من بين 47 مقاطعة هذا الموسم حتى اليوم. وقد تم تأكيد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم في مزرعة دواجن في مقاطعة اوكاياما غرب اليابان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.