الصحة:  مرض X سيناريو افتراضي لا داعي للقلق

طمأنت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2024 الاقتصادي، عن مرض خطير قادم باسم X، قد يكون أكثر فتكا من كورونا، مبينة أن تصريحات المنظمة هي سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيرا بحجم السياق الذي ورد فيه.

ولفتت النظر إلى أن مثل هذا الخبر يتكرر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام لمواجهة أي تحديات صحية.

وأوضحت "الصحة" أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية، يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عموما لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

وأضافت، أن الرسالة المتكررة بشكل سنوي هي أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر "لأننا نتعايش مع عدد كبير من الفيروسات والجراثيم"، التي تتغير باستمرار، ما يصعب التنبؤ بأنواع الأوبئة وأوقات حدوثها، وأن المرض المجهول الذي قد يحدث في المستقبل يطلق عليه مرض "X" أي المرض المجهول.

وتابعت: "هذه الفيروسات والجراثيم موجودة في الطبيعة، وتتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتصيب الإنسان"، ولكن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأن الجوائح العامة مثل كوفيد نادرة جدا".