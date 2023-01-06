الهند ترصد 11 متحورا لكورونا جميع سلالاتها من أوميكرون

قالت مصادر في وزارة الصحة الهندية إن الهند رصدت 11 متحورا من كوفيد- 19 لدى مسافرين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 كانون الأول (ديسمبر) إلى الثالث من كانون الثاني (يناير)، مضيفة أنها مزيج من سلالات جديدة وأخرى موجودة بالفعل.

وبحسب "رويترز"، جميع السلالات المتحورة التي تم اكتشافها سلالات فرعية للمتحور أوميكرون، بما في ذلك السلالة الفرعية بي.أيه.5.2 وسلالة فرعية من المتحور الفرعي بي.إف.7، وهو المحرك الأساس للتفشي الذي تشهده الصين في الآونة الأخيرة.

وهناك في أنحاء العالم حاليا مئات من متحورات كوفيد - 19، لكن عددا قليلا منها يثير القلق وتجري مراقبته ورصده.

وقالت المصادر إن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد - 19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

من جانب آخر، أعرب كارل لاوترباخ وزير الصحة الألماني عن قلقه إزاء المتحور الجديد "إكس بي بي1.5 " من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكتب لاوترباخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نأمل أن نتجاوز الشتاء قبل أن ينتشر مثل هذا المتحور هنا أيضا"، مشيرا إلى انتشاره في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال إن هذا المتحور مسؤول عن زيادة حالات دخول المستشفيات في تلك المنطقة.

وأضاف لاوترباخ، "نحن نراقب ما إذا كان إكس بي بي1.5 موجودا هنا في ألمانيا ومدى قوته".

وقدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا المتحور يمثل نحو 40 في المائة من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء المتحور الجديد.

وقالت ماريا فان كيركوف المتخصصة في فيروس كوفيد - 19 في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن المتحور الذي تم اكتشافه في أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا.

ووفقا للتحاليل الجينية المتوافرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيس في الولايات المتحدة وأوروبا وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة. وهو ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، الذي ينتشر منذ نهاية 2021، وقالت فان كيركوف إنه يتم حاليا إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريبا.