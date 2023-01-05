أسهم أوروبا تهبط قبيل صدور بيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو وبعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، الذي أظهر تمسك البنك المركزي الأمريكي بكبح التضخم.

وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش بعد أن صعد بأكثر من 3 في المائة في أول ثلاث جلسات من 2023.

وبحسب "رويترز"، أظهر محضر الاجتماع أمس الأربعاء أن المسؤولين يساروهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بتراخي التزامهم بمكافحة التضخم، على الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد سياسته النقدية.