إصدار 4600 فاتورة رسوم أراض بيضاء للمرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

أصدر برنامج الأراضي البيضاء 4600 فاتورة ضمن الدورة الأولى للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة المكرمة وجدة والدمام، مشيرا إلى أن الفواتير صدرت على 3500 أرض واقعة داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الثانية، مبينا أن فواتير الدورة الأولى لرسوم الأراضي صدرت بتاريخ 29 ديسمبر.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج بلغت 16 ألف فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعيا الملاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

ونوه أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".