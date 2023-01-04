الأسهم الأوروبية ترتفع مع تباطؤ التضخم في فرنسا وترقب محضر "الفيدرالي"

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة (08:08) بتوقيت جرينتش بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 في المائة.

وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا.

وارتفع المؤشر 2.7 في المائة في أول أسبوع تداول من العام.

وتركز السوق الآن على بيانات نشاط الشركات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر التي من المقرر صدورها الساعة (09:00) بتوقيت جرينتش بعدما أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجعه للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مما أشار إلى أن المنطقة في طريقها إلى حالة ركود.

وينتظر المستثمرون أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن الشهر الماضي للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سهم سانوفي بعدما قالت شركة الرعاية الصحية الفرنسية إنها تتوقع أن تظهر نتائج أعمالها عن الربع الأخير، التي من المقرر نشرها مطلع الشهر المقبل، نمو أرباحها بفضل تحركات سعر الصرف ومبيعات لقاحات الإنفلونزا.