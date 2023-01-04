610 مجمعات ومبان سكنية للمدن الصناعية بطاقة استيعابية 72 ألف عامل

أكد المهندس ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ارتفاع أعداد المجمعات والمباني السكنية إلى 21 مجمعا و589 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تتجاوز 72 ألف عامل، تشكل في أغلبها استثمارات خدمية للقطاع الخاص، فيما أطلقت جائزة المسكن المثالي لتوفير بيئة ملائمة لتعزيز جودة الحياة بمدنها الصناعية.وأعلنت "مدن" في بيان لها أمس أن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عملت على تهيئة مجتمع صناعي متكامل ومستدام، يدعم جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتماشيا مع دورها المحوري في رؤية المملكة 2030.وبين المهندس العرقوبي أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرافق السكنية ارتفع إلى 72,147 عاملا، مشيرا إلى أن "مدن" إحدى الجهات الرئيسة التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، في إطار عضويتها بالبرنامج نعمل على توفير بيئة سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ودعم الممارسات الإنسانية بمدننا الصناعية، بما ينعكس إيجابا على استقرار ونمو وتوسع الأنشطة الإنتاجية لشركائنا.ولفت العرقوبي إطلاق "مدن" لجائزة المسكن المثالي مستهدفة التوسع وطرح الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي في المدن الصناعية، مع تحفيز الشركاء المستثمرين في مجال الإسكان الجماعي لتقديم خدمات مطابقة للمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة، ودليل واشتراطات البناء في الهيئة، مع الاهتمام بنشر الوعي الوقائي والثقافة السكنية الصحية، وذلك في إطار استراتيجيتنا لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.وأفاد بأن، الجائزة مستمرة لمدة ثلاثة أعوام، حيث سيتم إعلان الفائزين خلال الربع الأخير من كل عام بداية من عام 2022، فيما سيجري الاختيار وفقا لمدى الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة من البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد لتقديم الخدمات السكنية بمدننا الصناعية.ودعا الرئيس التنفيذي لـ"مدن"، مستثمري المرافق السكنية في المدن الصناعية إلى المشاركة في الجائزة عبر منصة "شريك"، التي تتيح كذلك الحصول على ترخيص المساكن إلكترونيا من خلال خدمة تراخيص السكن الجماعي، مع الاطلاع على الأدلة والاشتراطات الفنية المعتمدة في موقع "مدن" الإلكتروني.وتتولى "مدن" منذ عام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف حاليا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم أكثر من خمسة آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها في القطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.