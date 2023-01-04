انتعاش غير متوقع للإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة .. ارتفع 8.5 %

انتعش الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة على غير المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر)، مدعوما بزيادة في المباني غير السكنية، لكن بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة واصل التأثر بفعل ارتفاع معدلات الرهن العقاري.وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإنفاق على التشييد زاد 8.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفع على أساس شهري 0.2 في المائة بعد انخفاضه 0.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).وبحسب "رويترز"، ارتفع الإنفاق على مشاريع البناء الخاصة 0.3 في المائة بعد انخفاضه 0.7 في المائة في أكتوبر. وقفز الاستثمار في البنايات الخاصة غير السكنية 1.7 في المائة. ومن أمريكا إلى كندا، أظهرت بيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في كندا انكمش بمعدل أسرع قليلا في كانون الأول (ديسمبر)، إذ تراجع الطلب بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع التضخم.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الكندي إلى قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 49.2 في ديسمبر هبوطا من 49.6 في نوفمبر. وهذا هو خامس شهر على التوالي يكون المؤشر فيه تحت مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.وقالت ستاندرد آند بورز: إن هذا هو أطول تتابع للانكماشات منذ المدة التي استمرت سبعة أشهر من آب (أغسطس) 2015 حتى شباط (فبراير) 2016.وقال بول سميث، مدير الاقتصادات في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس في بيان "تحول اقتصاد الصناعات التحويلية الكندي إلى أداء منخفض نسبي آخر مع انتهاء 2022".وأضاف "أشارت الشركات مجددا إلى أن ضعف الطلب في السوق جاء انعكاسا للضبابية الجارية والأثر السلبي لارتفاع التضخم".وهبط مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 47.1 من 49.0 في نوفمبر، بينما سجل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا طفيفا إلى 47.0 من 46.8.