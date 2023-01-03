120 مليون ريال حجم الدعم لمتعثري سداد الإيجار في السعودية خلال 2022

كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن "دعم الإيجار" لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة تزيد عن 120 مليون ريال، خلال 2022، من خلال تقديم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر شبكة "إيجار"، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آليا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن الحالات المتعثرة تصل آليا من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتعرض على اللجنة المركزية المشكلة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والجمعيات الخيرية لتحديد نوع الدعم، وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من إحالتها من القضاء، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن، حيث يهدف لتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة، امتدادا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة.

يذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن "دعم الإيجار" صادر بقرار من مجلس الوزراء لدعم المواطنين غير القادرين على السداد لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن 4 حالات محددة مشمولة، وهي (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون العقد موثقا داخل "إيجار" بصفته سندا تنفيذيا، وأن يصدر قرارا تنفيذيا بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين العدل والإسكان، لتتم دراسة نوع الدعم.