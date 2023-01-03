الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الألمانية

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم إذ ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا أكبر اقتصاد بالمنطقة للحصول على مؤشرات بشأن التضخم في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش مدعوما بأسهم الشركات المالية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية.

ويركز المستثمرون أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا التي ستصدر الساعة (13:00) بتوقيت جرينتش والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على ما إذا كانت ضغوط التكلفة في منطقة اليورو قد تراجعت بعد موجة تشديد السياسة النقدية القوية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، كانت الأسهم الأوروبية أنهت أولى جلسات التداول هذا العام مرتفعة 1.6 في المائة أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو انتهاء المرحلة الأسوأ مع بدء تعافي سلسلة التوريد وانحسار الضغوط التضخمية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1 في المائة في أولى جلسات تداوله في 2023 حيث كانت السوق البريطانية مغلقة منذ جلسة مختصرة يوم الجمعة.